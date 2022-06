C’è anche Torreira nella vittoria dell’Uruguay contro il Messico: “Stiamo facendo il necessario per arrivare bene al Mondiale”

In attesa di capire se il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina o meno, Lucas Torreira è tornato in campo con la maglia della Nazionale uruguaiana.

La Celeste del ct Diego Alonso ha battuto in amichevole il Messico per 3-0: a segno Vecino e Cavani, autore di una doppietta. Torreira è rimasto in campo fino al 72’, giocando da mediano nel 4-1-4-1 dell’Uruguay.

Al termine della partita, lo stesso centrocampista ha commentato la vittoria con un post su Instagram: “Sono molto felice di aver ottenuto una vittoria che conferma che stiamo facendo il necessario per arrivare bene al Mondiale”.