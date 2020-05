La seconda esperienza alla Fiorentina di Milan Badelj potrebbe concludersi dopo appena una stagione. Il regista croato, arrivato in prestito via Lazio, non solo potrebbe non essere confermato dai viola, ma potrebbe finire a giocare anche lontano dalla Toscana. Molto lontano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com su Badelj c’è pronta ad inserirsi la Lokomotiv Mosca: il centrocampista quindi potrebbe ripartire la prossima stagione giocando in Russia.