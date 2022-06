C’è attesa per il ritorno a Firenze di Barone e per l’incontro con Italiano: adesso le motivazioni contano più dei soldi

In casa Fiorentina tutti aspettano l’incontro tra la Joe Barone, di ritorno dagli USA dopo la visita a Rocco Commisso, e Vincenzo Italiano. La data è quella di mercoledì 8 giugno, quando le parti si metteranno al tavolo per parlare del futuro. L’allenatore viola vuole avere certezze sul mercato e sulla rosa che avrà a disposizione nella prossima stagione, con l’innesto di cinque titolari e tre riserve.

Altri errori sul mercato non saranno ammessi, più per la sostenibilità del calciomercato stesso che altro. Adesso, per Italiano, contano più le motivazioni che i soldi, con le posizioni che devono essere ben chiare. A scriverlo è La Nazione.