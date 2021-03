C’è Castrovilli nel mirino della Roma. La richiesta della Fiorentina e quell’offerta che non ha convinto Commisso

Nell’estate del 2020 la Roma ha cercato con forza Gaetano Castrovilli, ma la Fiorentina è riuscita ad imporsi e a dire di no alle avances dei giallorossi per il suo centrocampista. Che è stato l’oggetto del desiderio della famiglia Friedkin: l’intento della nuova proprietà della Roma era di usare Castrovilli come biglietto da visita da mostrare alla piazza, ma non aveva fatto i conti con Commisso.

La richiesta della Fiorentina non è mai scesa dai quaranta milioni di euro, con la Roma che proponeva diverse alternative (Florenzi, Juan Jesus e Calafiori) per abbassare le pretese. Inoltre, era impensabile che il tycoon italo-americano potesse cedere Castrovilli nella stessa sessione di mercato in cui se n’è andato Chiesa. Ma, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, i giallorossi non hanno intenzione di mollare e nei prossimi mesi potrebbero tornare alla carica per il numero dieci della Fiorentina.