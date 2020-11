C’è chi farà di tutto per scendere in campo in extremis per il nuovo allenatore!

Continua l’allenamento in gruppo di German Pezzella che è recuperato e sarà monitorato con attenzione giorno dopo giorno, ma che ha superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle trasferte a Roma e a Parma. Come scrive il Corriere dello Sport, le utime ore, quelle che precedono la sfida al Benevento, saranno quelle decisive ma è certo che l’argentino farà di tutto per scendere in campo domenica prossima e spera di poter essere fin dall’inizio il capitano della prima Fiorentina targata Prandelli-bis.

