C’è chi prova a fare muro anche sul Centro Sportivo: “Il progetto non è ancora scritto sulla pietra. Alcuni cittadini si sentono parte lesa”

A proposito di infrastrutture, non c’è solo lo stadio in ballo ma anche il centro sportivo sul quale, fin qui, si è registrato quasi solo meteo sereno. L’iter burocratico per arrivare all’avvio dei lavori ha subito un inevitabile rallentamento dovuto all’emergenza per il Covid ma parliamo di un paio di mesi sulla tabella di marcia. Eppure c’è chi prova a fare muro anche su questa opera, in particolare nell’opposizione della giunta comunale c’è Sonia Redini di Cittadinanza Attiva che, tramite La Nazione, fa sapere che: “Il progetto non è ancora scritto su pietra. Ci sono già associazioni e privati che si stanno muovendo per fare delle osservazioni perché si sentono lesi. E poi manca il parere della Conferenza paesaggistica”.

