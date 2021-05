“C’è chi ritiene che Gattuso sia stato esonerato dal Napoli con un tweet, ma i tempi dell’accordo con la Fiorentina dimostrano il contrario. Ci sono situazioni interne in fase di verifica”

Maurizio De Giovanni, scrittore e giallista tifoso del Napoli, ha espresso all’emittente campana Canale Uno Tivù la sua opinione sull’addio tra il club partenopeo e il tecnico Rino Gattuso e sul suo approdo alla guida della Fiorentina: “Non credo che l’esonero di Gattuso sia avvenuto col tweet, il mancato rinnovo era cosa nota dagli inizi dell’anno. E i tempi di chiusura dell’accordo con la Fiorentina lo dimostrano. Non credo alla purezza di Gattuso e alla favola che abbia detto sì a Commisso nelle quarantotto ore dopo la gara col Verona. Sono storie di mestiere queste, di tutta evidenza è successo qualcosa, ci sono situazioni interne in fase di verifica e regolamento. I conti si regoleranno. Penso che ci sarà adesso un ridimensionamento clamoroso senza la Champions. Già il club aveva deciso di ridurre il monte ingaggi in meno del 20-25% e stava facendo una riflessione sui contratti in scadenza”.