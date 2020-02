C’è chi si discosta dalle nuove regole: “Nel mio calcio, il primo penalty assegnato alla Fiorentina non è mai rigore”

Falli di mano e nuove regole stanno continuando a far discutere. Ne ha parlate a Radio Sportiva il giornalista e scrittore Stefano Cecchi che si discosta dalle nuove regole: “Fiorentina? Sul primo rigore di Ramirez non c’è stata grande discussione, nel mio calcio non è rigore, ma con le regole del calcio di oggi è un rigore sacrosanto. Irrati ha avuto l’umiltà di correggersi”.