C’è chi torna alla base già pronto a ripartire altrove, ma non c’è fretta per Pradè. E intanto Kokorin può giocarsi un posto

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha tenuto ieri la conferenza stampa che ha di fatto “inaugurato” la stagione 2022/2023. Le sue parole sono servite a fare chiarezza su molti fronti, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. È stato toccato anche il tema Christian Kouamé, e come lui anche altri giocatori che rientrano alla Fiorentina dopo alcune esperienze in prestito.

In particolare, l’ivoriano viene da un’ottima stagione in Belgio, all’Anderlecht, con il raggiungimento della doppia cifra di gol e di assist. Gli altri rientranti sono Erick Pulgar dal Galatasaray, Marco Benassi dall’Empoli e Luca Ranieri dalla Salernitana. Su quest’ultimo, il DS viola si è espresso chiaramente, escludendo le possibilità di una sua permanenza e aprendo alla cessione. Per quanto riguarda gli altri, non c’è alcuna necessità di piazzarli nuovamente entro breve. Su di loro, Pradè ha parlato facendo riferimento anche a Moena, dove ci sarà l’opportunità di (ri)valutarli.

Nel discorso del ritiro estivo, va incluso anche Aleksandr Kokorin, un acquisto non andato a buon fine, ma per il quale potrebbero esserci margini per un ruolo in rosa, magari da terzo attaccante. Come detto dal DS, l’ultima parte di stagione è stata positiva anche per lui e Moena, da questo punto di vista, sarà molto importante.