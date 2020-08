C’è davvero un’ombra Sarri su Iachini? Per qualcuno sì

L’esonero non così inatteso ma comunque rumoroso di Maurizio Sarri ha di fatto reso libero uno dei tecnici più in voga negli ultimi anni, non solo nel calcio italiano. Per la Fiorentina se ne parla un po’ da sempre, soprattutto dopo gli exploit di Empoli ma in attesa che la società viola torni a livelli appetibili era rimasta una suggestione. Ora che Sarri è libero però, secondo il Corriere Fiorentino potrebbe rappresentare un po’ in ombra in vista del futuro, sicuramente un’occasione da valutare in ottica 2021. Il tecnico di Figline ha un contratto con la Juve fino al 2022 da oltre 5 milioni, chiaro che nel caso dovrebbe rivedere un po’ di numeri verso il basso.

0 0 vote Article Rating