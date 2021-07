C’è fermento in difesa: Lovato può rimpiazzare uno dei partenti, ma c’è anche Sanchez. E per Nastasic…

Fiorentina, c’è fermento in difesa. Da Lirola a Milenkovic, passando per Pezzella, potrebbe essere questo il reparto dove si concentreranno gran parte delle operazioni di questo mercato estivo.

Se Zappacosta (Chelsea) sarà la prima scelta in caso di addio a Lirola, anche se il Marsiglia ha abbassato un po’ la pressione, ecco che Lovato (Verona), secondo La Nazione, è senza dubbio uno dei centrali che potrà rimpiazzare meglio Pezzella o Milenkovic.

Inoltre la società viola è ancora in lista di attesa per conoscere il futuro di Sanchez (Valladolid), mentre per lo Schalke 04, sul piatto, ci sono 2,5 milioni di euro per Nastasic.