C’è già un candidato in pole position per prendere il posto di Bigica

Anche se il pallone resta per il momento fermo, i fari della Fiorentina rimangono accesi per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. Nella giornata di oggi infatti il club viola ha comunicato ufficialmente la separazione da Emiliano Bigica come allenatore della Primavera, “ringraziando il tecnico per la serietà e la professionalità mostrate” nelle tre stagioni alla guida della squadra.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com, al momento in pole positione per sostituire l’ex centrocampista viola ci sarebbe un altro ex mediano gigliato! Alberto Aquilani potrebbe prendere il posto di Bigica alla guida dei giovani viola. Quest’anno Aquilani è partito come allenatore dell’Under 18, poi è diventato collaboratore di Iachini in prima squadra.