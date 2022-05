C’è già un derby sulla fascia destra: Come si è mossa la Fiorentina per sostituire Odriozola

Il ritorno di Alvaro Odriozola al Real Madrid ha aperto un problema sulla fascia destra per la Fiorentina, che in questo momento ha il solo Lorenzo Venuti che può giocare nel ruolo di terzino da quella parte.

Secondo La Nazione, il club viola si è mosso da tempo concentrandosi su due profili in particolare: il giocatore che ha giocato nel Cagliari nell’ultima stagione, Raoul Bellanova, classe 2000, e l’argentino Nahuel Molina, 24 anni, che si è messo in vetrina con l’Udinese.

Quest’ultimo ha davvero fatto benissimo: 7 gol segnati e i 5 assist offerti ai compagni. E l’Udinese, bottega solitamente cara, lo valuta 15 milioni di euro.

Diversa la situazione di Bellanova, arrivato a Cagliari in prestito dal Bordeaux: i sardi hanno la possibilità di esercitare il riscatto ad una cifra favorevole (circa 800mila euro) e sicuramente non si lasceranno sfuggire l’occasione. A quel punto potranno trattare il 22enne in proprio.