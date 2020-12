Nella straordinaria vittoria della Fiorentina contro la Juventus all’Allianz Stadium sono tantissimi i lati positivi. A cominciare dalla prestazione di Vlahovic, passando a quella di Ribery fino a Biraghi. L’esterno di Cernusco sul Naviglio ha giocato un’ottima partita, non facendosi condizionare dall’ammonizione ricevuta a metà del primo tempo su Chiesa. Ma anzi, mettendo in difficoltà l’ex giocatore della Fiorentina con continue accelerazioni sulla sinistra. Trovando, infine, l’assist per il gol del 3-0 di Caceres.

L’unica nota negativa, però, sta nel fatto che Biraghi fosse ammonito e a causa dell’ammonizione ricevuta ieri sera, dovrà saltare per squalifica la prima partita della Fiorentina del 2021. Che sarà contro il Bologna al Franchi, il 3 gennaio. Al suo posto si candida ad una maglia da titolare Barreca, ma non sono da escludere altre scelte da parte di mister Prandelli.