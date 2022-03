C’è il centrocampista viola Torreira nella lista dei pre-convocati dell’Uruguay a fine marzo per i prossimi due impegni

C’è anche Lucas Torreira nella lista dei pre-convocati dell’Uruguay in vista delle prossime sfide contro Perù e Cile valevoli per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Le gare si giocheranno il 24 e il 29 marzo, nella finestra dedicata alle nazionali. La Fiorentina tornerà in campo il 3 aprile contro l’Empoli al Franchi, con il centrocampista ex Arsenal che, in caso venisse confermata la convocazione, avrà il tempo per tornare a Firenze in vista della sfida.

Questa la lista completa dei pre-convocati: