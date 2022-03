C’è il dubbio Brozovic per Inzaghi. Oggi il provino decisivo, ma c’è già l’alternativa pronta

Non c’è molto ottimismo in casa Inter per il recupero di Marcelo Brozovic in vista della partita contro la Fiorentina. Nella giornata odierna il regista croato potrebbe provare a lavorare col gruppo per la prima volta nella settimana, ma non è cosa scontata: dipenderà dalle sensazioni e dalla risposta del polpaccio affaticato. Fino a ieri il croato ha lavorato a parte, anche perché avvertiva ancora un leggero fastidio.

A livello medico Brozovic sta meglio, e questa per Inzaghi è sicuramente una buona notizia. Serve però il riscontro del campo: se riuscisse ad allenarsi potrebbe essere convocato e addirittura giocare dal 1’. Ipotesi quest’ultima che pare davvero complicata, ma non impossibile.

In caso di forfait, come si legge su La Gazzetta dello Sport, sono in netto rialzo le quotazioni di Arturo Vidal. Il cileno sarebbe in netto vantaggio su Vecino e Barella, che sembra destinato a ricoprire il classico ruolo di mezzala destra.