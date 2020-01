C’è il Mister X nel mercato della Fiorentina: E’ un giovane dell’Est

La Fiorentina sta avendo qualche difficoltà di troppo nell’arrivare a prendere Alfred Duncan, in particolare convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese economiche per lui. Per questo motivo, si legge sul Corriere Fiorentino, si fanno sempre più insistenti le voci che i viola si stiano indirizzando verso un Mister X per la linea. Si tratterebbe di un giovane centrocampista dell’est Europa che ha già giocato anche in Champions League: un nome individuato da Pradè che resta segreto per evitare che possa arrivare qualche altro club a rompere le uova nel paniere.