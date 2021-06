C’è il rischio di aver già perso Gonzalez: La Premier League ha più fascino della Fiorentina

Arrivano novità sul fronte Nicolas Gonzalez e non sono novità positive in ottica Fiorentina. Il quotidiano inglese, The Guardian, riporta la notizia che il Brighton è vicino a chiudere l’acquisto dell’esterno offensivo dello Stoccarda e della nazionale argentina.

Il club d’Oltremanica è arrivato ad offrire la somma record, almeno per la storia del Brighton, di 25 milioni di sterline, ovvero trenta milioni di euro circa.

Sempre secondo quanto riportato dal The Guardian una somma simile è stata messa sul piatto anche dalla Fiorentina, ma il giocatore preferirebbe giocare in Premier League piuttosto che nella nostra Serie A.

Notizie che attendono conferma: vedremo se nelle prossime ore si verificherà quanto prospettato dal giornale inglese.