C’è il via libera della Fiorentina per un prestito “indiretto”

Un affare “indiretto” che riguarda la Fiorentina e che secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, è pronto a concludersi. Ore decisive per il mercato del Lecce. In arrivo Riccardo Saponara: lascerà il Genoa, c’è l’ok della Fiorentina al trasferimento in prestito ai salentini. Affare dunque ai dettagli, è un giorno decisivo anche per Afriye Acquah, centrocampista dello Yeni Malatyaspor e della nazionale ghanese.