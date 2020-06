C’è Inzaghi nel futuro di Sottil. I tanti che hanno bussato alla porta della Fiorentina, ma il club viola…

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, è uno dei giovani ritenuti più interessanti all’interno del nostro campionato. Il club viola crede in lui, però non lo abbiamo visto molto in campo.

Ciò nonostante sono stati in tanti a provare a chiederlo, senza successo, ai gigliati. Su La Repubblica si legge che il Sassuolo si era fatto avanti provando ad inserirlo nell’operazione che ha poi portato Duncan in viola. La Fiorentina ha però voluto separare le due operazioni, perché in realtà non ha mai pensato di cederlo, neanche in prestito. Poi il Pescara, dove Riccardo era già stato in prestito da gennaio a giugno 2019, aveva bussato di nuovo alla porta viola. Idem il Genoa che aveva provato a sondare il terreno nell’affare Kouame–Agudelo.

E quale potrebbe essere il domani del ragazzo? Ci potrebbe essere il Benevento di Filippo Inzaghi che già sta muovendo i primi passi per realizzare la nuova squadra per la Serie A, ma la soluzione definitiva verrà trovata probabilmente solo ad agosto.