C’è la Fiorentina tra la Lazio e Borja Mayoral? La società viola prova a ostacolare i biancocelesti

Tra gli obiettivi della Lazio in vista della prossima stagione c’è quello di integrare un reparto offensivo spesso legato al solo Immobile, con il supporto comunque dignitoso di Caicedo. Il nome cercato dal ds Tare è quello dello spagnolo Borja Mayoral, classe ’97 di proprietà del Real Madrid e reduce da vari prestiti. L’offerta per l’iberico è intorno ai 12 milioni, più 3 di bonus: secondo Tuttosport però, sulla strada della chiusura della trattativa potrebbe esserci la Fiorentina, unico ostacolo insieme alla Roma a livello di concorrenza. I biancocelesti però restano nettamente in vantaggio sull’attaccante.

