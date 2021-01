C’è la svolta per Milik: L’offerta giusta arriva dalla Francia

In passato Arkadiusz Milik è stato vicino alla Fiorentina, ma la volontà del giocatore ha sempre prevalso e alla fine non se n’è fatto di niente. Il futuro dell’attaccante polacco, in scadenza di contratto a fine stagione col Napoli, dovrebbe essere in Francia.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l’Olympique Marsiglia ha aumentato l’offerta per Milik, portandola a dieci milioni di euro più cinque di bonus. Una cifra vicina alla richiesta del club di De Laurentiis: nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per provare a definire l’affare. Il polacco, nel frattempo, ha dato il proprio gradimento all’operazione, comprendendo che forse la Ligue 1 è rimasta l’unica vera opzione per provare a giocarsi le proprie carte in vista dell’Europeo.