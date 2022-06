C’è la volontà di regalare ad Italiano un centravanti che possa spostare gli equilibri. Due strade diverse da seguire

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul mercato della Fiorentina, in particolar modo sul reparto offensivo. Cabral, titolare a intermittenza con Piatek nella seconda parte dello scorso campionato, è destinato a restare nonostante (per ora) non abbia convinto più di tanto Italiano.

Ma non per questo i viola non proveranno a garantire al tecnico un centravanti in grado di spostare gli equilibri. Due per ora le strade da seguire: insistere sulla linea verde con l’innesto di un giovane (Pinamonti, che la Fiorentina proverà a inserire nella trattativa per Milenkovic) oppure puntare su una pedina d’esperienza, magari a parametro 0. Per completare una colonna vertebrale che, comunque vada, ai nastri di partenza sarà nuova di zecca.