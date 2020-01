C’è l’accordo tra Fiorentina e Gremio, ma non con il giocatore: la situazione Pedro si complica

Secondo quanto si apprende dal giornalista brasiliano Rafael Pfeiffer, ci sarebbe un accordo di massima tra la Fiorentina e il Gremio per la cessione dell’attaccante Brasiliano Pedro. Questo però non sarebbe tutto, perchè attualmente il giocatore non avrebbe avuto alcun contatto con la società brasiliana. Intanto però, questa, sta mandando tutti i documenti per tesserare Pedro al più presto.

A Fiorentina aceitou a proposta do Grêmio e teria enviado os documentos de registro do jogador. Porém não há ainda acerto do Grêmio com o Pedro. Jogador tem outras propostas e segue analisando. Negócio longe de ser encerrado. @FutebolGuaiba #LigaNaGuaiba

— Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) January 11, 2020