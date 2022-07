C’è l’intesa tra Inter e Ramadani per Milenkovic, ma i nerazzurri hanno dei dubbi sul serbo

Nonostante i discorsi delle ultime settimane, l’Inter non sarebbe del tutto convinta da Nikola Milenkovic. Il sogno dei nerazzurri rimane Bremer, ma va da sé che con l’eventuale cessione al PSG di Milan Skriniar e l’addio di Andrea Ranocchia serve un altro centrale di difesa per completare il reparto di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore, però, i parigini non sono rifatti vivi per lo slovacco e questo potrebbe complicare l’arrivo di Bremer, che piace anche alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la prima opzione continuerebbe ad essere Milenkovic, visto l’accordo già raggiunto con Fali Ramadani e la scadenza del contratto fissata nel 2023.

Per il serbo basterebbero circa quindici milioni di euro, anche se l’ex Partizan – rispetto a Bremer – potrebbe giocare soltanto sul centro-destra della difesa dell’Inter. Per questo, non è da scartare che i nerazzurri decidano di cercare un altro profilo in grado di occupare tutte le posizioni della difesa.