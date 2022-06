C’è lo zampino di Milenkovic nella scelta di Jovic. Fiorentina e Real vicine all’intesa

Luka Jovic ha scelto la Fiorentina e viceversa, ormai questo è un dato di fatto in attesa che la trattativa vada finalmente in porto. Il merito di ciò, secondo La Nazione, sarebbe da attribuire a Nikola Milenkovic: il difensore serbo avrebbe contattato telefonicamente il connazionale, convincendolo del progetto viola e della bravura di Vincenzo Italiano.

Per questo, il Real Madrid e Fali Ramadani hanno ricevuto dal giocatore un’indicazione chiara sul da farsi: priorità alla Fiorentina. Questo non significa che la trattativa sia tutta in discesa, anche se risulta che da parte degli spagnoli ci sia grande disponibilità). Gli iberici hanno inoltre aperto al prestito senza obbligo di riscatto: la Fiorentina avrebbe dunque la possibilità di prendere il serbo solo fissando un diritto di riscatto.