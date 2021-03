C’è Manchester nel futuro di Milenkovic: Il derby fa alzare il prezzo

Non solo Kouame-Orsolini (LEGGI QUI), La Nazione affronta ulteriori temi riguardanti il calciomercato della Fiorentina. Un altro giocatore che potrebbe finire in Premier League al termine della stagione è Nikola Milenkovic. Il serbo, in scadenza di contratto nel 2022, non rinnoverà e tra pochi mesi saluterà Firenze dopo quattro stagioni.

Sull’ex PartizanBelgrado è forte l’interesse delle due squadre di Manchester: questo potrebbe fare il gioco della Fiorentina, dato che c’è la prospettiva di un’asta al rialzo tra il City e lo United, con quest’ultimo favorito.

Quel che è certo è che la società di Commisso incasserà una cifra superiore alla quotazione attuale di Milenkovic. Si parla di una cifra finale che potrebbe addirittura essere di quaranta milioni di euro: in ogni caso, il prezzo non scenderà sotto ai trentacinque e per un giocatore in scadenza tra poco più di dodici mesi è certamente un ottimo affare.