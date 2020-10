C’è modo e modo di andarsene (anche alla Juventus), ma tu Federico hai scelto la strada peggiore

“Ci siamo liberati di un peso, la situazione non era più sostenibile. La Fiorentina era diventata uno strumento per lui e per suo padre per arrivare altrove”, così Daniele Pradè ieri in conferenza stampa su Federico Chiesa. A poco più di 24 ore gli fa eco il presidente Commisso che aggiunge: “Sono molto deluso da Chiesa, se n’è andato senza nemmeno telefonarmi. Non credo di meritare questo”. Da Firenze volano parole grosse, da Coverciano (dove attualmente è l’ex giocatore della Fiorentina) regna il silenzio più totale. Forse a volte la chiarezza e la sincerità sarebbero la strada migliore per provare almeno ad evitare lo scontro frontale con chi gli ha permesso di arrivare dove è adesso, dimostrando un minimo di maturità e rispetto. La scelta evidentemente è stata diversa con tutti, dai tifosi al presidente (addirittura!). E sicuramente è stata anche la peggiore.

