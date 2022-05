C’è Romagnoli: La retroguardia della Fiorentina potrebbe essere puntellata col capitano del Milan

Se Milenkovic dovesse decidere di non firmare il rinnovo del contratto con la Fiorentina che cosa potrebbe accadere? Il giocatore serbo finirebbe automaticamente sul mercato, anche perché la strategia del club viola in questi anni è di non arrivare a scadenza con giocatori di un certo valore.

Parallelamente ci sarebbe da sostituire il serbo e in questo senso il club viola starebbe pensando ad Alessio Romagnoli per la propria difesa. Lo scrive stamani La Nazione dove si legge anche che il capitano rossonero saluta il Milan dopo 7 anni, 247 partite, 10 gol e due trofei.

Romagnoli è in scadenza, ma ancora non ha ancora trovato un accordo con un’altra società. Pradè ha stima infinita nel classe ’95 che potrebbe ben integrarsi con Igor e che, all’occorrenza gioca pure sul centrosinistra.