C’è sempre l’Inghilterra sulla strada dell’Italia: ecco il sorteggio per le qualificazioni a Euro 2024.

Si è aperta ufficialmente oggi la strada per Euro 2024, con il sorteggio della fase di qualificazione: l’Italia è stata inserita nel girone C, uno dei gruppi da 5 squadre, e se la vedrà con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Due avversari significativi, in particolare i macedoni che a marzo estromisero la squadra di Mancini dai Mondiali in Qatar. Le prime due del girone andranno comunque all’Europeo, con l’Italia che in caso di terzo posto sarebbe già sicura di disputare il play-off del marzo 2023.