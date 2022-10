C’è sempre lo zampino di Cabral

Vi ricordate quando la Fiorentina aveva ottenuto la sua ultima vittoria in trasferta in campionato? Difficile che tutti lo abbiano bene in mente, anche perché ci stiamo riferendo ad un fatto avvenuto il 10 aprile scorso, ovvero quasi sette mesi fa.

Quel giorno i viola riuscirono ad espugnare il Maradona di Napoli vincendo per 3-2. E oggi come allora lo zampino decisivo sul successo gigliato ce l’ha messo lo stesso giocatore: Arthur Cabral. L’ex Basilea non ha segnato molto con la maglia gigliata addosso, anche perché non è che abbia avuto un gran minutaggio in campo, però è anche vero che ha realizzato due reti pesanti per le sorti della squadra.

Una coincidenza indubbiamente, che però crediamo valga la pena di ricordare e sottolineare.