C’è sempre più caos in casa Milan: adesso Boban rischia il licenziamento

E’ a forte rischio il futuro di Zvonimir Boban al Milan. Dopo le dichiarazioni durissime rilasciate la scorsa, oggi pomeriggio il manager croato avrà un incontro con l’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis. Dopo le turbolenze del week end che Boban ha trascorso a casa in Croazia oggi, come si legge su corriere.it, ci sarà l’incontro decisivo. Trapela la volontà da parte del fondo di licenziare il dirigente croato. Resta da capire se la rottura dei rapporti avrà effetti immediati o, per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente, o sarà effettiva dall’estate prossima, a campionato concluso.