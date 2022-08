C’è tanto di Italiano nella vicenda Milenkovic. Quando un allenatore decide di esporsi in maniera chiara e decisa

Facciamo un passo indietro e torniamo all’ultimo giorno del ritiro della Fiorentina a Moena. E’ stato in quella circostanza che l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, è uscito allo scoperto e si è esposto in maniera chiara e decisa sulla faccenda Milenkovic, chiedendo la conferma in maglia viola del centrale.

Da allora niente più parole da parte del tecnico, ma solo fatti. Italiano ha lavorato continuamente con il serbo, in campo per perfezionare alcuni meccanismi, in maniera metaforica ai fianchi, per fargli capire quanto fosse importante per lui.

E’ stata un’escalation che ha visto Italiano in prima fila, ma non rimanere di certo solo in questa battaglia, perché comunque anche la dirigenza ha fatto la propria parte, parlando spesso con l’agente del calciatore (e dell’allenatore) Fali Ramadani, come documentato da Fiorentinanews.com negli scorsi giorni. Ed evidentemente sono stati toccati alcuni tasti giusti.

A questo ci dobbiamo anche unire il fatto che nessun club importante ha bussato alla porta con decisione. Tanti interessamenti, tanti sondaggi, tante parole, ma offerte concrete di un certo livello non sono arrivate.

E adesso una conclusione positiva per tutti è servita, è proprio dietro l’angolo. Manca solo la firma sul nuovo contratto da parte di Milenkovic e una nuova storia potrà prendere il via.