C’è un difensore del Bruges che si gioca tutte le sue carte contro la Fiorentina… per restare al Monaco

Tra esuberi, rientri post Mondiale e intrecci di mercato oggi nel Monaco che si presenterà al ‘Franchi’ per affrontare la Fiorentina c’è anche la storia particolare di Jesper Daland, difensore norvegese del Bruges… che però è stato aggregato al gruppo di Philippe Clement. Il retroscena è presto spiegato, da parte da getfootballnewsfrance.com, perché il miliardario russo Rybolovlev possiede entrambi i club e gli scambi tra calciatori sono frequenti. Il giovane classe 2000 per il momento ha ben impressionato il tecnico monegasco e si giocherà molte possibilità di permanenza proprio nell’amichevole contro la Fiorentina: possibile però che per Daland ci sia prima un ritorno in Belgio e poi il passaggio nel Principato la prossima estate.