“C’è un grande sogno per il mercato viola”: il nuovo-vecchio obiettivo per il centrocampo della Fiorentina

Qualche cenno di interesse per Rolando Mandragora la Fiorentina lo mise in mostra anche nei mesi scorsi, in estate in particolare, quando Pradè stava ricostruendo il centrocampo viola. L’Udinese, allora come oggi, chiedeva una cifra abnorme, sui 25 milioni di euro: l’ex capitano dell’Under 21 azzurra è un classe ’97 e titolare fisso a Udine. Secondo quanto riportato da Sky Mandragora è una nuova-vecchia idea della Fiorentina, tanto che il calciatore è stato definito addirittura come “sogno del mercato viola”.