‘C’è un motivo se Mbappè guadagna 200 milioni e io no!’ Il terzino degli Hearts risponde alle critiche con ironia

Non ha brillato nelle sfide con la Fiorentina il difensore degli Hearts, Nathaniel Atkinson. Il difensore che milita in Scozia è un membro anche della Nazionale australiana ed è impegnato in Qatar per il Mondiale. Contro la Fiorentina il calciatore aussie ha giocato 30 minuti nella gara d’andata e 15 al Franchi, in entrambi i casi da subentrato.

Nell’esordio il terzino 23enne ha dovuto marcare Mbappé ed il Daily Mail lo ha ampiamente bocciato, dandogli una votazione di 3/10. La Francia ha vinto 4-1 la sfida. Il terzino ha risposto alle critiche con ironia: “Ci sarà un motivo se lui guadagna 200 milioni e io no…!“. E come dargli torto, considerando anche il fatto che marcare Mbappè è praticamente impossibile…