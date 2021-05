C’è un nuovo padrone sulla fascia sinistra? Igor può concretizzare il sorpasso

La Fiorentina che chiuderà questa stagione sarà all’insegna del contenimento, per forza di cose vista la quantità ampia di reti incassate anche in modo ingenuo e per leggerezze degli interpreti più diversi. Tra di essi anche Biraghi, che ha poi compensato fin troppo poco in fase offensiva, con pochi assist o giocate decisive. Per questo a sinistra il nuovo padrone della fascia dovrebbe essere diventato il brasiliano Igor, come lo stava diventando anche per Prandelli se non si fosse infortunato contro la Roma. E domani a Bologna per il classe ’98 dovrebbe arrivare la conferma, con l’obiettivo di contenere la spinta di Skov Olsen e Orsolini da quella parte.