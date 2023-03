C’è un po’ di viola anche in Azzurro: per Niccolò Pierozzi arriva la prima chiamata dell’Italia Under 21

Per Niccolò Pierozzi, terzino di proprietà della Fiorentina in prestito alla Reggina, è arrivata la prima chiamata nell’Italia Under 21. Il suo nome compare infatti dellla lista diramata dal commissario tecnico Paolo Nicolato per le gare amichevoli che gli azzurrini disputeranno nelle prossime due settimane contro Serbia e Ucraina.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore Esposito (Spezia), Giovanni Fabbian (Reggina), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Bruno Zapelli (Belgrano).

Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam).