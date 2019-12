“C’è un rincaro del 10% sull’area Mercafir, la somma esatta sarebbe un’altra. Non c’è nessuna garanzia sulla redditività di eventuali attività commerciali nei giorni delle partite”

Oltre alla scelta del nuovo allenatore della Fiorentina a Firenze in questi giorni tiene banco anche la questione nuovo stadio in seguito alla perizia dell’area Mercafir, il cui valore è stato stimato in 22 milioni. Su La Nazione di oggi troviamo le parole in proposito di Arrigo Brandini, presidente Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) Confcommercio Firenze, esperto di mercato immobiliare: “C’è un rincaro di circa il 10 per cento. 19-20 milioni, dice, sarebbe stata la somma giusto in virtù della cubatura che sarà edificata e sarà suddivisa nelle tre tipologie costruttive: commerciale, turistico ricettivo e uffici direzionali. Non c’è nessuna garanzia sulla redditività di eventuali attività commerciali che potranno aprire, soprattutto nei giorni in cui non ci saranno partite. Quindi i canoni di locazione, che sono calcolati in base al business plan del costo dell’area, ai costi di demolizione ed edificazione e a tutte le voci correlate, non potranno essere elevati e dovranno permettere a chi investe di lavorare“.