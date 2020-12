C’è un tifoso particolarmente interessato alla partita contro il Genoa: Semplici spera nella “sua” Fiorentina per ritrovare la Serie A

Come abbiamo scritto anche ieri, il futuro di Rolando Maran sulla panchina del Genoa è decisamente in bilico. L’impressione è che si vada verso un suo esonero, anche se forse ormai si aspetterà la partita con la Fiorentina. Certo è che, in caso di risultato negativo o prestazione non convincente, Maran salterebbe immediatamente.

E proprio per questo Leonardo Semplici, ex allenatore della Primavera viola e della Spal, farà il tifo per la “sua” Fiorentina. Il tecnico è infatti tra i principali candidati alla panchina rossoblù, e non aspetta altro che una vittoria viola lunedì sera. Per poter sperare di tornare su una panchina di Serie A, certo, ma anche per il bene della squadra della sua città.