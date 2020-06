C’è una big italiana su Savic, l’ex difensore della Fiorentina potrebbe tornare in Serie A

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe messo nuovamente gli occhi su Stefan Savic, ex difensore della Fiorentina attualmente in forza all’Atletico Madrid. I bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale e il montenegrino, con il contratto in scadenza nel 2022 con i Colchoneros, potrebbe essere il profilo ideale.

