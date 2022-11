C’è una Fiorentina che gioca (e vince): la Viola Under 15 batte il Napoli

Si è da poco concluso l’incontro tra Fiorentina e Napoli nel campionato nazionale di Giovanissimi Under 15. Allo Stadio Bozzi è finita 2-1 per la squadra viola, andata in vantaggio nel primo tempo con Lorusso, poi ripresa nella seconda frazione dalla rete di Pignarosa; il definitivo vantaggio arriva grazie a un autogol.

Adesso, i ragazzi allenati da Nicola Magera possono sorridere, perché la classifica è più positiva. Dieci punti in otto partite e quinto posto in graduatoria: i punti da rimontare per accedere alle prime posizioni rimangono tanti, ma la vittoria arrivata oggi è fondamentale per la Fiorentina.