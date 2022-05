C’è una nuova realtà nel tifo organizzato della Fiorentina: nasce una terza associazione di Viola Club

Nasce una nuova realtà nel tifo organizzato della Fiorentina. Si tratta dell’Associazione Sportiva Culturale ‘Solo Viola’, la terza associazione di viola club (che affiancherà Accvc e Atf). L’obiettivo, fanno sapere dall’Associazione, è quello di “dispensare fiorentinità attraverso aggregazione, amicizia, rispetto, solidarietà e senso di appartenenza”. Il consiglio direttivo è formato principalmente da tifosi che arrivano dai viola club del Valdarno, dal club Giano Viola e dal viola club Accademia di Scandicci.

La Nazione riporta anche qualche dichiarazione dei protagonisti: “L’associazione desidera fare gesti concreti per aiutare i tifosi ed essere a servizio dei soci. Ci sarà, per esempio, assistenza totale per chi vorrà far nascere un nuovo viola club o per lo svolgimento di eventi dedicati alla Fiorentina e ai tifosi”. E ancora: “Solo Viola vuole impegnarsi nel portare avanti azioni di solidarietà legate all’amore per la Fiorentina, proprio com’è successo durante le varie fasi della pandemia, con molti viola club già protagonisti in questo senso”.