C’è una rivincita storica da prendersi per la Fiorentina e quella doppia rimonta rimasta a metà dà ancora fastidio

Di fatto sono quasi tre anni che la Fiorentina non batte il Sassuolo: accadde l’ultima volta nell’ottobre del 2019, con una rimonta al ‘Mapei’ targata Castrovilli e Milenkovic. Erano le prime uscite della gestione Commisso e la prima vittoria che il presidente vide dal vivo. Tolta questa piccola parentesi però, la Fiorentina ha visto nel Sassuolo proprio ciò che non è riuscita ad essere nelle ultime stagioni, spesso soccombendo nel confronto diretto: appena un punto la scorsa stagione, la sconfitta interna del 2020 e un unico punto anche l’anno prima. Tutti brutti ricordi da cancellare, per restituire un po’ di senso alla storia dei due club.

Tra le delusioni c’è anche la gara d’andata, se vogliamo: non tanto per la prestazione, anzi, quanto per il risultato su cui incise molto l’espulsione di Biraghi ad opera di Serra. La Fiorentina aveva appena rimontato due gol di svantaggio e stava letteralmente travolgendo il Sassuolo. Il rosso bloccò a metà l’opera, lasciando un po’ d’amaro in bocca.