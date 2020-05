C’è una squadra inglese in testa alla corsa per Chiesa: una concorrenza sempre più fitta dopo l’apertura di Commisso

Quando le voci arrivano dal Daily Mail, spesso e volentieri finiscono per corrispondere alla realtà. Una notizia che non farà piacere ai tifosi della Fiorentina, visto che quest’oggi il quotidiano britannico ha ribadito il forte interesse del Manchester United per Federico Chiesa. Addirittura i Red Devils starebbero corteggiando il giocatore viola da tempo, nel tentativo di anticipare la concorrenza di numerosi. Juventus e Inter, come ormai risaputo, ma anche il Chelsea di Frank Lampard. Ovvio ed evidente che, nel caso in cui Chiesa partisse davvero, sarebbe meglio che andasse all’estero così da non correre il rischio di potenziare una concorrente in Italia. Le voci sul suo trasferimento si alimentano quotidianamente, soprattutto dopo l’apertura di Rocco Commisso.