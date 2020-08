Ceccardi: “Abbiamo una proposta per lo stadio. Come si fa a respingere Commisso dicendo prima che si può ristrutturare e poi…”

La candidata del centrodestra alla regione Toscana, Susanna Ceccardi è intervenuta a Radio Toscana parlando di Stadio e Fiorentina, queste le sue parole riportate da ItalPress: “Credo che le parole rilasciate da Commisso in conferenza stampa l’altro giorno siano significative. Viene un imprenditore dagli Stati Uniti, un italoamericano che decide di investire su Firenze, perché l’investimento sullo stadio non è soltanto per i tifosi e gli appassionati di calcio ma è un qualcosa che crea sviluppo per tutta la città. Come si fa a respingerlo e a rimpallarlo, dicendo prima che si può ristrutturare il Franchi senza poi mettersi d’accordo?“.

E ancora: “Non si mettono d’accordo nemmeno sullo stadio a Campi Bisenzio. Noi abbiamo già una proposta che stiamo elaborando, come legge a livello nazionale, per superare queste difficoltà. Non appena l’avremo presentata, chiederemo un incontro a Commisso e faremo la nostra proposta di stadio per la città di Firenze“