Ceccardi: “Bisogna mettere Commisso nella posizione giusta per investire. Fino ad ora troppo caos e scissioni”

A Radio Bruno Toscana ha parlato la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi, che nell’intervista ha parlato anche di Fiorentina e del nuovo stadio a Firenze. Queste le sue parole: “Ora che alla Fiorentina c’è un proprietario importante come Commisso che vuole investire per fare uno stadio all’altezza della città e della squadra, credo si debba metterlo nelle condizioni giuste per lavorare. Invece ha trovato scogli burocratici con i vari sindaci che si contendono la costruzione della struttura. Vedo scissioni anche interne al PD da questo punto di vista. Importante sarà mettersi tutti seduti a un tavolo e decidere la soluzione migliore senza guardare agli interessi politici. Ci sono dei progetti di riqualificazione del Franchi interessanti senza abbattimento delle curve che credo siano molto validi”.

0 0 vote Article Rating