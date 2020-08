Ceccardi: “Non possiamo far fuggire da Firenze un investitore come Commisso. Presentati due emendamenti per la ristrutturazione del Franchi”

Il candidato a presidente della Regione della Lega, Susanna Ceccardi, intervistata da La Nazione, ha toccato anche il tema stadio della Fiorentina, di cui tanto si è parlato nel corso dell’ultimo anno. Per la Ceccardi, il club di Commisso “deve avere uno stadio all’avanguardia, per il prestigio della città e per la passione dei tifosi che devono godersi lo spettacolo in uno stadio sicuro, comodo ed efficiente. Non possiamo far fuggire da Firenze un investitore come Rocco Commisso. La Lega su mia indicazione ha già presentato due emendamenti al ‘Semplificazione’ entrambi già valutati positivamente circa l’ammissibilità, per la ristrutturazione dello stadio Franchi. Ma se l’ammodernamento non dovesse essere percorribile si valutino le alternative, senza dispute tra amministrazioni comunali”.

