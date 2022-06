Ceccarini: “Difficile che Torreira possa restare alla Fiorentina. Attenzione ad Imeri e Tameze. In attacco in rialzo le quote di una permanenza di Piatek”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato dagli studi di Radio Toscana facendo il punto sul mercato della Fiorentina: “Ad oggi è difficile che Torreira possa restare a Firenze. Lì la Fiorentina dovrà fare qualcosa. Resta Amrabat, rientra Pulgar dal prestito al Galatasaray, ma sicuramente prenderanno una mezzala. Un nome importante da monitorare è Imeri. Il centrocampista del Servette è un buon giocatore, l’offerta del club viola è di 4 milioni contro i 6 milioni richiesti dal club svizzero. Da tenere presente anche Tameze, che però ha costi più alti”.

Poi sull’attacco: “Cabral sicuramente resta. Insieme a lui comincia a risalire la candidatura di una permanenza di Piatek. il polacco vuole rimane e considera la Fiorentina una buona occasione per la sua carriera. Il numero 19 viola è anche disposto a ridursi l’ingaggio. Si riapre così un discorso di permanenza per volontà del giocatore, magari si lavorerà sul rinnovamento il prestito per un altro anno”.

Infine su Italiano: “Non mi sbilancio. C’è un contratto fino a giugno 2023. Lui si aspetta un certo tipo di mercato. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con la società gigliata e vedremo che sviluppi ci saranno. Il termometro della crescita della Fiorentina si registrerà dal mercato e dagli acquisiti e le formule che verranno usate”.