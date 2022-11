Ceccarini: “A centrocampo ci sarà movimento per la Fiorentina. Bianco andrà a giocare, attenzione a Zurkowski e Maleh. E sul rinnovo di Igor…”

Un’ampia finestra sul prossimo calciomercato viola da parte di Niccolò Ceccarini a Radio Toscana. Il giornalista ha affrontato vari aspetti relativi alla rosa della della Fiorentina: “La mia dea è che se dovesse arrivare offerta per Gonzalez per me la Fiorentina potrebbe valutarla, anche se finora non c’è. La sensazione è che a centrocampo ci sarà un discreto movimento; Bianco andrà a giocare. L’Empoli cerca Zurkowski e bisogna capire se si arriverà ad un accordo ma il polacco ha possibilità di spostarsi a titolo definitivo, ha varie richieste. Maleh è un altro interrogativo, giocava all’inizio poi è uscito dai radar, possibile partenza. Benassi è fuori lista e gli si cercherà una sistemazione. In questo senso si potrebbe valutare l’inserimento di un centrocampista. Sabiri piace ma la richiesta della Samp è alta, potrebbe essere bloccato per giugno”.

Prosegue Ceccarini: “Sul portiere poi, va trovata una soluzione per Gollini. Se esce la Fiorentina prenderà un altro portiere, c’è anche Cragno in lista. Rinnovi? Biraghi, Bonaventura e la questione Igor. Il brasiliano non sta andando bene, una situazione da osservare con attenzione. Dietro servirebbe un difensore, mentre sull’attacco non so oggi dare indicazioni. Va capita l’idea della Fiorentina nelle prossime settimane”.